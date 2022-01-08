Жінка вигадала, що знайшла немовля на смітнику – хотіла приховати пологи дочки

Жителька Закарпатської області боялася осуду односельців

Закарпатські медики «швидкої» отримали 7 січня виклик із одного з сіл Іршавщини – жінка схвильовано розповідала, що знайшла на смітнику новонароджену дитину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги.

«Бригада № 907 у складі фельдшера Яни Бровдій та водія Віталія Цогли миттєво прибула на місце події. Жінка, яка викликала «швидку», провела медиків до своєї хати і пояснила, що коли виносила сміття – знайшла немовля у картонній коробці. На момент прибуття бригади немовля було вже переодягнуте і, на диво, спокійне», – інформують медики.

Фельдшер оглянула дитинку, обробила пуповину і звернула увагу на низку розбіжностей у розповіді жінки. Згодом прибула й поліція, яка остаточно з’ясувала всі обставини цього випадку.

Історію із знахідкою на смітнику немовляти жінки вигадала, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої доньки. 16-річна дівчина народила зранку 7 січня, але через побоювання осуду односельців родина вирішили розіграти «виставу» із знахідкою на смітнику.

Молоду маму та новонароджену дівчинку «швидка» доправила до Іршавської районної лікарні. Вони обидві почувають себе добре.

Раніше у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку.

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