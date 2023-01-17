Окупанти розшукують своїх дезертирів на окупованих територіях – Генштаб

Загарбники здійснюють рейди по населених пунктах Херсонщини

Росія розшукує своїх солдатів, які втекти зі служби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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«За наявною інформацією, російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загарбники здійснюють рейди по населених пунктах Херсонської області, пояснюючи це пошуком українських диверсантів.

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Раніше повідомлялося, що на Луганщині різко зросла кількість окупантів-дезертирів.

Нагадаємо, триває 328-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Не маючи значних досягнень на полі бою, противник завдає ударів по мирним населеним пунктам. Російський агресор продовжує знищувати інфраструктуру та оселі цивільного населення, – порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.