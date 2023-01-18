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Наступ окупантів на одному з напрямків провалився – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Наступ окупантів на одному з напрямків провалився – Генштаб
ЗСУ відбили ворожі атаки в районіх дев'яти населених пунктів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 18 січня

Триває 329-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку, веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Так, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 18 січня.

Ворожі удари по Україні

Шість ракетних, три з яких по цивільних об’єктах міст Куп’янськ та Краматорськ, а також 14 авіаційних ударів завдав противник протягом минулої доби. Також здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує російську збройну агресію, на її аеродромах та у повітряному просторі тривають спільні навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання збройних сил Росії та Білорусі.

Водночас Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення провокаційних дій чи диверсій з боку противника, посилюється протиповітряна оборона.

Протягом минулої доби противник продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Рівне, Атинське, Іскрисківщина та Новодмитрівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Білий Колодязь, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Бологівка, Кам’янка і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Кислівки, Берестового, Котлярівки, Вишневого, Іванівки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Андріївки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних наземних вогневих засобів райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по Вугледару, Микільських Дачах та Пречистівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Доннечині та Темирівка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують терор мирного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон, постраждали цивільні люди.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, у районі Соледара зенітники знищили ворожий літак Су-25 окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, а також п’ять районів зосередження загарбників, склад боєприпасів, станцію РЕБ та радіолокаційну станцію.

Дії загарбників на окупованих територіях

Через незначну кількість колаборантів загарбники змушені завозити чиновників з Російської Федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях.

До того ж, спостерігається нестача працівників у різних галузях, тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами. Тож росіяни намагаються завезти робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму.

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Теги: Генштаб ЗСУ росія окупанти війна

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