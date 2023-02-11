Атака дронами і нові прогнози щодо російського наступу – головне за ніч

Ворог знову тероризував Україну нічними обстрілами

Повітряна тривога вночі лунала в багатьох областях, росіяни атакували дронами. Тим часом речник Білого дому давав брифінг і доповідав про підтримку України, а у світі продовжували гадати, коли і в якому напрямку росіяни здійснять великий наступ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 лютого.

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Ворожа атака дронами

У багатьох областях України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуски дронів-камікадзе. За офіційними повідомленнями, на Київщині працювала ППО, також успішно ліквідовували дрони на Харківщині. Водночас ворожі «Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому та один у Нікопольському районах Дніпропетровщини.

Голос із Вашингтона

Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки Білого дому, під час брифінгу зробив декілька потужних заяв. Висловлюючи оцінки США, речник Білого дому припустив, що РФ навесні може провести новий наступ на українські території. Щодо винищувачів – то кожна суверенна країна сама може вирішувати, чи надавати Україні бойові літаки.

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Дискусії щодо великого наступу продовжуються

На думку видання The New York Times, російські загарбники можуть спробувати відвернути ЗСУ від Донбасу, відкривши новий фронт у районі Сум та Харківської області. Водночас для ЗСУ вдалою ціллю для контрнаступу може стати Мелітополь.