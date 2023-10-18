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Запоріжжя: МВС опублікувало кадри порятунку постраждалого з-під завалів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Запоріжжя: МВС опублікувало кадри порятунку постраждалого з-під завалів
На місці події працюють усі профільні служби. Пошуково-рятувальні заходи тривають
фото: МВС України

Під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео порятунку постраждалого з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку у Запоріжжі.

«Запоріжжя. Кадри порятунку постраждалого з-під завалів. Унаслідок ворожого удару зруйновано під’їзд житлового будинку з п’ятого по третій поверхи. Профільні служби евакуювали близько 50 мешканців будинку», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару, попередньо, загинули двоє людей, троє травмовані. Деблокували та надавали допомогу постраждалим поліцейські-парамедики, рятувальники та волонтери.

Зазначається, що під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку.

На місці події працюють усі профільні служби. Пошуково-рятувальні заходи тривають.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські війська нанесли шість ракетних ударів по Запоріжжю.  За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна поцілила в багатоповерхівку, а інша – позаду неї. Щодо місця влучання інших ракет наразі інформації немає.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що станом на 5:00 дві людини загинули, чотири дістали поранення, а три зникли безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція. Також у Запорізькій міськраді повідомили про тимчасове закриття руху тролейбусів та автобусів по проспекту Соборному, на ділянці від площі Свободи до площі Транспортної. Також тимчасово закрито рух трамваїв на вокзал «Запоріжжя-І» та у напрямку вул. Іванова.

О 1:34 в області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Теги: МВС війна ракета Запоріжжя

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