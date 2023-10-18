Ракетна атака на Запоріжжя: є загиблі та постраждалі
Росія нанесла шість ракетних ударів по Запоріжжю
У ніч на 18 жовтня російські війська нанесли шість ракетних ударів по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
«Сьогодні вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська нанесли 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється», – йдеться в повідомленні.
Один з ударів влучив у багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Унаслідок терористичної атаки одна людина загинула, мінімум дві були поранені. Пошкоджено вісім квартир.
«Жителів будинку евакуйовано. Всім буде надано тимчасове житло. Роботи продовжуються», – зазначив Юрій Малишко.
Про удари згодом повідомив і секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він розповів, що вже відомо про двох загиблих.
«Цієї ночі потвори з країни-окупанта знову скоїли у Запоріжжі трагедію. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу зруйновано багатоквартирний будинок. На превеликий жаль, є жертви і постраждалі: на цей час відомо про двох загиблих, є поранені та травмовані», – розповів Куртєв.
Нагадаємо, уночі 18 жовтня в Запоріжжі пролунала серія вибухів. О 1:34 в області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.
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