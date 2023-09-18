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ЗСУ успішно звільняють території на Бахмутському напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ успішно звільняють території на Бахмутському напрямку
фото ілюстративне

 Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 572-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу Shahed-136/131.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено всі 17 крилатих ракет та 18 із 24 «Шахедів». Загалом, впродовж доби ворог завдав 17 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Блешня Чернігівської області; Нововасилівка, Стара Гута, Гірки, Павлівка, Високе, Попівка Сумської області та Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка Харківської області.

Куп’янський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Берестового, Копанки, Шийківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

Лиманський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Новосадового Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Миколаївка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Сили оборони успішно відбили низку атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Завдав авіаційного удару в районі Бахмута Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Маркове, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Калинове, Олександропіль, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Протягом доби наші захисники успішно відбили майже 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали такі населені пункти як Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Вугледара та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

Запорізький напрямок

Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, П'ятихатки, Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Веселе, Одрадокам'янка та Миколаївка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Козацьке, Микільське та Томина Балка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс, шість артилерійських засобів та пункт управління противника.

Теги: окупанти війна ЗСУ

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