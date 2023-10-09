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ЗСУ оцінили шанси окупантів прорватися на правий берег Дніпра

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
ЗСУ оцінили шанси окупантів прорватися на правий берег Дніпра
Українці стримують та знищують російські ДРГ в прикордонних регіонах
фото: ДПСУ

Минулої доби ЗСУ знищили 7 човнів окупантів, які маневрували в акваторії Дніпра

Російські диверсійні групи намагаються маневрувати на тимчасово окупованій частині Херсонської області, причому українські військові успішно знищують ворожі ДРГ, надійно тримають оборону в районі річки Дніпро. Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що завдяки міцній і щільній обороні ЗСУ російські загарбники не мають можливості перебратися з лівого берега Херсонської області на правий, і такий сценарій «не розглядається адекватними людьми». При цьому Гуменюк звернула увагу, що окупанти все ж таки можуть здійснити подібну спробу.

«Ми розуміємо, що маємо справу з досить неадекватним ворогом. Наша оборона є досить щільною і просування ворога не передбачається», - сказала Гуменюк.

Також представниця Сил оборони півдня України висловилася про дії російських диверсійно-розвідувальних груп на цій ділянці фронту, та відбиття бійцями ЗСУ атак противника. За словами Гуменюк, інтервенти, зокрема, намагаються імітувати активність у районі островів, де за минулу добу українські захисники знищили сім човнів, на яких намагалися маневрувати російські ДРГ.

Посилення ворожих авіаударів та артилерійських обстрілів по населених пунктах на західній частині Херсонської області вона пов'язує з побоюваннями російських окупантів щодо накопичення сил та засобів ЗСУ «безпосередньо перед певним просуванням у їхній бік».

Ворожі диверсанти періодично намагаються проникнути на підконтрольну Україні територію. Найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській Чернігівській та Сумській областях. Нагадаємо, кілька днів тому на південному напрямку за добу Українські захисники знищили сім ворожих човнів, які використовували російські диверсанти.

Раніше неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади Сумської області на території України проникла російська диверсійно-розвідувальна група. Вона складалась приблизно з десяти осіб. Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за держаний кордон України.

Теги: ЗСУ війна Херсонщина

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