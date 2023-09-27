Що відбулося у лютому 2022 року?

Плани на ведення війни затверджує не військове керівництво, а політичне

На шпальтах ЗМІ і в соцмережах не зменшує обертів обговорення підготовки до війни і перших тижнів російської навали. Цей дискурс лише підігріла інформація про кримінальне провадження ДБР щодо військових, які на початку чи то не так оборонялися, чи не належно готувалися.

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Напишу свою думку стосовно існуючих законів, правил і процедур.

Для облаштування будь-яких оборонних рубежів необхідно спершу ввести правовий режим воєнного стану. Якщо немає рішення на примусове вилучення в інтересах оборони чи добровільної передачі (а це повноваження виключно Кабінету Міністрів України), то військові не мають права будувати оборонні рубежі на приватних земельних ділянках.

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Але навіть в цих умовах політичної недалекоглядності, Збройні Сили України робили більше за можливе і дозволене, розгорнули війська для оборони України – ті, які були!

Під час виявлення загрози нападу на Україну має вводиться правовий режим воєнного стану, оголошуватися мобілізація. Це прямі повноваження Верховного Головнокомандувача і парламенту. За таких умов ЗСУ висуваються у прикордонні райони та готуються до оборони. Завдяки мобілізації створюються нові бригади , розгортаються від однієї і більше в кожній області бригад територіальної оборони, корпус резерву. Отримавши умови та додаткові сили ЗСУ готується завчасно! і відбиває наступ супротивника на українських кордонах або наносить удари по концентрації сил ворога на його території, запобігаючи вторгненню.

Без політичного рішення і наказу Верховного Головнокомандувача – ЗСУ роблять тільки те, що можуть.

Що й відбулося у лютому 2022 року.

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Є плани щодо стабілізаційних дій.

А є план на випадок війни. Цей план передбачає завчасну мобілізацію, враховує введення правового стану воєнного стану і в цьому плані вже зовсім інші сили (після мобілізації), вже інша оборона – окопи, мінування (після введення правового режиму воєнного стану).

Так само, до речі, і в країнах НАТО.

Це зараз всі гордо розповідають, що знали про день і час нападу, навіть готувалися…

А тоді, з 05:00 24.02.22 саме ЗСУ першими взяли на себе удар ворога, відчайдушно боролися і билися. Маючи шалену підтримку народу, отримавши додаткові сили завдяки добровольцям і мобілізації, не пропустили ворога на Одесу та Запоріжжя, згодом вигнали орків з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, з правого берега Херсонщини, з Харківщини.

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Рішення про оголошення мобілізації, введення правового режиму воєнного стану схвалюють не військові, це рівень політичного керівництва.

Плани на ведення війни затверджує не військове керівництво, а політичне!

ЗСУ розпочали ведення бойових дій, захист України без:

оголошеної мобілізації й у штатах мирного часу, в тому стані, який був на 05:00 24.02.2022; без завчасного введення в дію планів на війну; без введення правового режиму воєнного стану.

Оголошення та введення планів, рішень відбулися пізніше, коли ЗСУ вже громили ворога на всіх сухопутних напрямках, у повітрі та на морі. Більше того, навіть вихід батальйонів ТРО на бойові позиції в інші області відбувався в порушення чинного законодавства (закон про це схвалили лише на 2 чи 3 місяць повномасштабної війни).

А тепер неофіційна позиція: військових обурює, що війна ще не завершилася, а з них і Генштабу хочуть зробити винуватих у всьому. І це обурює не лише військових, але й бізнес і кожного українця, який відчув на собі війну.