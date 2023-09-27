Головна Думки вголос Володимир Омелян
search button user button menu button
Володимир Омелян Політик

Що відбулося у лютому 2022 року?

glavcom.ua
ЗСУ першими взяли на себе удар ворога, відчайдушно боролися і билися
фото: ЗСУ

Плани на ведення війни затверджує не військове керівництво, а політичне

На шпальтах ЗМІ і в соцмережах не зменшує обертів обговорення підготовки до війни і перших тижнів російської навали. Цей дискурс лише підігріла інформація про кримінальне провадження ДБР щодо військових, які на початку чи то не так оборонялися, чи не належно готувалися.

Напишу свою думку стосовно існуючих законів, правил і процедур.

Для облаштування будь-яких оборонних рубежів необхідно спершу ввести правовий режим воєнного стану. Якщо немає рішення на примусове вилучення в інтересах оборони чи добровільної передачі (а це повноваження виключно Кабінету Міністрів України), то військові не мають права будувати оборонні рубежі на приватних земельних ділянках.

Але навіть в цих умовах політичної недалекоглядності, Збройні Сили України робили більше за можливе і дозволене, розгорнули війська для оборони України – ті, які були!

Під час виявлення загрози нападу на Україну має вводиться правовий режим воєнного стану, оголошуватися мобілізація. Це прямі повноваження Верховного Головнокомандувача і парламенту. За таких умов ЗСУ висуваються у прикордонні райони та готуються до оборони. Завдяки мобілізації створюються нові бригади , розгортаються від однієї і більше в кожній області бригад територіальної оборони, корпус резерву. Отримавши умови та додаткові сили ЗСУ готується завчасно! і відбиває наступ супротивника на українських кордонах або наносить удари по концентрації сил ворога на його території, запобігаючи вторгненню.

Без політичного рішення і наказу Верховного Головнокомандувача – ЗСУ роблять тільки те, що можуть.

Що й відбулося у лютому 2022 року.

Є плани щодо стабілізаційних дій.

А є план на випадок війни. Цей план передбачає завчасну мобілізацію, враховує введення правового стану воєнного стану і в цьому плані вже зовсім інші сили (після мобілізації), вже інша оборона – окопи, мінування (після введення правового режиму воєнного стану).

Так само, до речі, і в країнах НАТО.

Це зараз всі гордо розповідають, що знали про день і час нападу, навіть готувалися…

А тоді, з 05:00 24.02.22 саме ЗСУ першими взяли на себе удар ворога, відчайдушно боролися і билися. Маючи шалену підтримку народу, отримавши додаткові сили завдяки добровольцям і мобілізації, не пропустили ворога на Одесу та Запоріжжя, згодом вигнали орків з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, з правого берега Херсонщини, з Харківщини.

Рішення про оголошення мобілізації, введення правового режиму воєнного стану схвалюють не військові, це рівень політичного керівництва.

Плани на ведення війни затверджує не військове керівництво, а політичне!

ЗСУ розпочали ведення бойових дій, захист України без:

  1. оголошеної мобілізації й у штатах мирного часу, в тому стані, який був на 05:00 24.02.2022;
  2. без завчасного введення в дію планів на війну;
  3. без введення правового режиму воєнного стану.

Оголошення та введення планів, рішень відбулися пізніше, коли ЗСУ вже громили ворога на всіх сухопутних напрямках, у повітрі та на морі. Більше того, навіть вихід батальйонів ТРО на бойові позиції в інші області відбувався в порушення чинного законодавства (закон про це схвалили лише на 2 чи 3 місяць повномасштабної війни).

А тепер неофіційна позиція: військових обурює, що війна ще не завершилася, а з них і Генштабу хочуть зробити винуватих у всьому. І це обурює не лише військових, але й бізнес і кожного українця, який відчув на собі війну.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна закон військові мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська Федерація, яка веде велику війну в Україні вже більше півтора року, так і залишається й досі членом Ради Безпеки ООН
ООН має бути реформована, раз не бачить в Україні геноцид
13 вересня, 07:14
Сержант Олексій Бик отримує нагороду «Золотий хрест» від Головнокомандувача Валерія Залужного
«Політики вже думають, як використати військових». Інтерв'ю з воїном, що отримав «Золотий хрест» Інтерв’ю
16 вересня, 16:30
Росія, ймовірно, скасувала «Захід-23», тому що в наявності надто мало військ та техніки
Чому РФ скасувала найбільші військові навчання: дані британської розвідки
28 серпня, 09:23
Наслідки рашистської атаки на Запоріжжя
Атака дронів на Одещину та понад 120 обстрілів Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
3 вересня, 09:43
На момент удару човен знаходився у сухому доку Севастопольського морського заводу
У мережі з’явились фото підбитого підводного човна РФ «Ростов-на-Дону»
18 вересня, 14:31
Поки Кім Чен Ин поїхав до Путіна, КНДР випустила дві балістичні ракети у бік Японського моря
Поки Кім Чен Ин поїхав до Путіна, КНДР випустила дві балістичні ракети у бік Японського моря
13 вересня, 08:38
Росія змінила тактику запуску «Шахедів»
Росія змінила тактику запуску «Шахедів»
14 вересня, 12:53
18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування
«Шахеди» летіли з двох напрямків: Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ
18 вересня, 09:00
Кліщіївка повернулася під контроль Сил оборони
Звільнення Кліщіївки: розвідка показала кадри боїв
23 вересня, 18:33

Володимир Омелян

Що відбулося у лютому 2022 року?
Що відбулося у лютому 2022 року?
Економічний тиск на Росію продовжується. Результати очевидні
Економічний тиск на Росію продовжується. Результати очевидні
Санкції посилюватимуться. Росія втрачає золотовалютні резерви
Санкції посилюватимуться. Росія втрачає золотовалютні резерви
Санкції працюють. Росія продовжує свій курс на дно
Санкції працюють. Росія продовжує свій курс на дно
Ми вже в НАТО
Ми вже в НАТО
Кремль вже зрозумів, що вмирає
Кремль вже зрозумів, що вмирає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Командувач Чорноморського флоту змовився із ЗСУ: партизани назвали нову аферу Кремля
52K
Оксана Марченко та її «фунти». Новий поворот у гучній справі куми Путіна
45K
«Воскреслий» командувач Чорноморського флоту вперше публічно виступив (відео)
43K
Білий дім відреагував на відео з російським командувачем Чорноморського флоту
41K
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
16K
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Сьогодні, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 04:37
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту