Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати
Колотилівка – єдиний КПП із Росії безпосередньо в Україну, найпростіший та найзручніший спосіб повернутися додому
фото з відкритих джерел

Люди кілька днів змушені чекати своєї черги

На КПП Колотилівка у Білгородській області гуманітарна катастрофа. Єдиний прямий прикордонний переход Росія Україна, що залишився, не справляється з потоком українців, які бажають повернутися на батьківщину з Росії і з окупованих нею територій. Про це пише The Insider.

Зазначається, що люди кілька днів змушені чекати своєї черги. Води та їжі купити ніде, у багатьох не залишається грошей на хостел, доводиться спати на вулиці за мінусової температури, дощу, а іноді вже й снігу. Волонтери побоюються, що з настанням зими виїжджаючі помиратимуть від холоду, і вимагають від білгородської влади організувати обігрів та видачу їжі.

Колотилівка – єдиний КПП із Росії безпосередньо в Україну, найпростіший та найзручніший спосіб повернутися додому. Якщо людина знаходиться на окупованих територіях Луганської, Запорізької, Донецької чи Херсонської області, то їй потрібно спочатку виїхати до Росії та поїхати на КПП Колотилівка, де пройти процедури фільтрації на російській території.

Виїхати можна також через країни Балтії та Європу, але це в рази дорожче та триваліше. За словами волонтерів, тим, хто допомагає українцям дістатися на батьківщину з Росії, виїжджають здебільшого інваліди, літні люди та жінки з дітьми, які не можуть дозволити собі складний європейський маршрут. Але тепер і переїзд через Колотилівку перетворився для них на випробування.

Видання пише, що ситуація загострилася наприкінці вересня – на початку жовтня. Прикордонний перехід, який працював до шостої вечора, скоротив час роботи на годину у зв'язку з більш раннім настанням темряви. Потім прохід був обмежений через черговий обмін військовополоненими та вбитими військовими. У результаті черга з українців, що виїжджають, у якій на той момент вже було 50 осіб, збільшилася і перевищила 200 осіб.

На ранок суботи, 7 жовтня, у черзі було 250 людей. У понеділок, 9 жовтня, черга дійшла лише до тих, хто приїхав на КПП у суботу вранці – багато хто до того часу вже залишився без сил.

Перечекати холодну ніч у машині не варіант, оскільки Колотилівка – пішохідний КПП. Водії-перевізники іноді пускають людей погрітися у свої мікроавтобуси та автомобілі, але не всі мають місця. Волонтери намагаються розвозити хостелів, що приїхали, але всім допомогти не вдається, а місцеві готелі переповнені.

Раніше у прикордонного переходу був пункт тимчасового розміщення «Віраж», стояв пункт МНС із їжею та водою, там можна було спати на розкладушках. Але тепер нічого немає. Не всі українці погоджуються поїхати в хостел – багато хто не хоче їхати, щоб стежити за просуванням черги і не втратити місце. У результаті проходження КПП вони вже немає сил. Саме проходження російського кордону може зайняти до кількох годин, а після цього знесиленим багатоденним очікуванням людям доведеться пішки піти близько трьох кілометрів сірою зоною до українського прикордонного переходу.

Однією із причин збільшення потоку охочих виїхати стало посилення умов в окупації.

«Майже неможливо залишатися і не отримувати російський паспорт, а без нього неможливо знайти роботу чи підробіток. При цьому багато українців відмовляються від російського паспорта, незважаючи на погрози та ризик залишитися без ліків», – пише видання.

Нагадаємо, триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.

Теги: війна росія кордон Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Супровід родичів з інвалідністю є однією з підстав для виїзду
Виїзд чоловіків за кордон: хто може супроводжувати родича та які документи потрібні
Сьогодні, 08:38
Причиною для посилення захисту стали падіння уламків російських безпілотників
Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів
5 жовтня, 23:32
Країни НАТО озброюються сучасними винищувачами
НАТО розмістить 250 винищувачів на кордоні із Росією
29 вересня, 18:36

Суспільство

Росіяни готують диверсії у Сумській області
Росіяни готують диверсії у Сумській області
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: скільки українців загинули та зникли безвісти
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: скільки українців загинули та зникли безвісти
Мешканці Червонограда виступили проти перейменування міста: пропагандисти відреагували
Мешканці Червонограда виступили проти перейменування міста: пропагандисти відреагували

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
21K
До яких лікарів можна потрапити без направлення (список)
20K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
14K
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
7039
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
6121
Румунія скасувала виступ Зеленського у парламенті: стала відома причина

Новини

Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Сьогодні, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту