Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати

Люди кілька днів змушені чекати своєї черги

На КПП Колотилівка у Білгородській області гуманітарна катастрофа. Єдиний прямий прикордонний переход Росія Україна, що залишився, не справляється з потоком українців, які бажають повернутися на батьківщину з Росії і з окупованих нею територій. Про це пише The Insider.

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Зазначається, що люди кілька днів змушені чекати своєї черги. Води та їжі купити ніде, у багатьох не залишається грошей на хостел, доводиться спати на вулиці за мінусової температури, дощу, а іноді вже й снігу. Волонтери побоюються, що з настанням зими виїжджаючі помиратимуть від холоду, і вимагають від білгородської влади організувати обігрів та видачу їжі.

Колотилівка – єдиний КПП із Росії безпосередньо в Україну, найпростіший та найзручніший спосіб повернутися додому. Якщо людина знаходиться на окупованих територіях Луганської, Запорізької, Донецької чи Херсонської області, то їй потрібно спочатку виїхати до Росії та поїхати на КПП Колотилівка, де пройти процедури фільтрації на російській території. Виїхати можна також через країни Балтії та Європу, але це в рази дорожче та триваліше. За словами волонтерів, тим, хто допомагає українцям дістатися на батьківщину з Росії, виїжджають здебільшого інваліди, літні люди та жінки з дітьми, які не можуть дозволити собі складний європейський маршрут. Але тепер і переїзд через Колотилівку перетворився для них на випробування.

Видання пише, що ситуація загострилася наприкінці вересня – на початку жовтня. Прикордонний перехід, який працював до шостої вечора, скоротив час роботи на годину у зв'язку з більш раннім настанням темряви. Потім прохід був обмежений через черговий обмін військовополоненими та вбитими військовими. У результаті черга з українців, що виїжджають, у якій на той момент вже було 50 осіб, збільшилася і перевищила 200 осіб.

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На ранок суботи, 7 жовтня, у черзі було 250 людей. У понеділок, 9 жовтня, черга дійшла лише до тих, хто приїхав на КПП у суботу вранці – багато хто до того часу вже залишився без сил.

Перечекати холодну ніч у машині не варіант, оскільки Колотилівка – пішохідний КПП. Водії-перевізники іноді пускають людей погрітися у свої мікроавтобуси та автомобілі, але не всі мають місця. Волонтери намагаються розвозити хостелів, що приїхали, але всім допомогти не вдається, а місцеві готелі переповнені.

Раніше у прикордонного переходу був пункт тимчасового розміщення «Віраж», стояв пункт МНС із їжею та водою, там можна було спати на розкладушках. Але тепер нічого немає. Не всі українці погоджуються поїхати в хостел – багато хто не хоче їхати, щоб стежити за просуванням черги і не втратити місце. У результаті проходження КПП вони вже немає сил. Саме проходження російського кордону може зайняти до кількох годин, а після цього знесиленим багатоденним очікуванням людям доведеться пішки піти близько трьох кілометрів сірою зоною до українського прикордонного переходу.

Однією із причин збільшення потоку охочих виїхати стало посилення умов в окупації.

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«Майже неможливо залишатися і не отримувати російський паспорт, а без нього неможливо знайти роботу чи підробіток. При цьому багато українців відмовляються від російського паспорта, незважаючи на погрози та ризик залишитися без ліків», – пише видання.

Нагадаємо, триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.