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Запоріжжя: РФ скинула на село п’ять авіабомб, під завалами люди

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Запоріжжя: РФ скинула на село п’ять авіабомб, під завалами люди
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса

Російські терористи атакували Пологівський район Запоріжжя керованими авіабомбами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної адміністрації Івана Федорова.

«Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Під завалами знаходяться люди. 

Нагадаємо, ввечері 1 травня російські війська завдали удару по Запоріжжю дронами. Внаслідок ворожої атаки виникло декілька пожеж. 

Внаслідок атаки постраждали 28 осіб. Пошкоджені заклад освіти та об’єкт інфраструктури. Також сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа, там проводять пошуково-рятувальну операцію.

 До слова, триває 1191-а доба повномасштабної війни. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети та 93 авіаудари, скинувши 176 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5430 обстрілів, зокрема 158 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3279 дронів-камікадзе.

Теги: дрон ракета війна росія Запоріжжя окупанти

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