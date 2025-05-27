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РФ вночі атакувала Україну 60 «шахедами»: скільки долетіли до цілі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ вночі атакувала Україну 60 «шахедами»: скільки долетіли до цілі

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки дронів

У ніч проти 27 травня противник атакував Україна 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали із Міллерово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 35 – збито вогневими засобами ураження, вісім – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’ятьох локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у трьох локаціях.

Нагадаємо, російські терористи здійснили один із найбільших ударів безпілотників та ракет у війні проти України в ніч з 25 на 26 травня.

ISW продовжує оцінювати, що Росія залишається відданою вимогам, які є нічим іншим, як повною капітуляцією України, і що Росія продовжуватиме досягати цієї мети доти, доки Путін вірить, що Росія може військово перемогти Україну. ISW також продовжує оцінювати, що російський уряд і військові готуються до можливого майбутнього конфлікту з НАТО.

Також «Главком» писав, чому РФ запускає за один раз не більше 50-60 ракет.

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Теги: окупанти ракета дрон Повітряні сили ЗСУ

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