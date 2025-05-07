Влада Москви видала комунальникам біноклі: мають відслідковувати дрони

Співробітників однієї комунальної установи перевели на майже цілодобовий режим роботи через атаки безпілотників напередодні святкування

Режим слідкування триватиме до 9 травня: влада нібито очікує нових дронів під час репетицій та безпосередньо в день параду

У Москві комунальників відправили на дахи з біноклями – шукати дрони перед 9 травня. Як передає «Главком», про це пише The Moscow Times.

Співробітників однієї комунальної установи перевели на майже цілодобовий режим роботи через атаки безпілотників напередодні святкування.

«Майстрам дільниць видали біноклі і відправили на дахи житлових будинків стежити за безпілотниками. Ну і всім іншим треба дивитися на небо, шукати дрони», – розповів співробітник одного з районів на півдні Москви.

Що робити у випадку виявлення БпЛА, він не знає: «Нас ніхто не інструктував на цей випадок. Напевно, стандартні заходи – зателефонувати 112».

Інший співрозмовник зі східного району міста зазначив, що «три дні працюємо понаднормово». За його словами, активізовано спільні патрулювання з поліцією, до чергувань залучено антидронові підрозділи.

«У пунктах на горищах чергування з антидроновими підрозділами, стежимо, готуємося збивати. Двірникам роздали біноклі», – пояснив він.

Такий режим, за його словами, триватиме щонайменше до 9 травня. Влада очікує нових нальотів БПЛА під час репетицій та безпосередньо в день параду.

Нагадаємо, у Москві напередодні та під час святкування Дня Перемоги запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет. Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков попросив москвичів «з розумінням» поставитися до цих заходів, пояснюючи їх необхідністю «належного рівня» проведення святкових заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ви знаєте, були дані відповідні роз'яснення, можуть бути обмеження в роботі, це не збої, це обмеження в роботі мобільного інтернету з зрозумілих причин. І, звичайно, тут потрібно з розумінням ставитися», – заявив Пєсков.

Представник Кремля додав, що влада повинна враховувати «небезпечне сусідство», натякаючи на атаки безпілотників на деяких територіях Росії, в тому числі поблизу Москви.