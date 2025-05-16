Атака дронів на Київ: у Святошинському районі спалахнула пожежа

У Святошинському районі загорілася нежитлова зона

Внаслідок ворожої атаки на столицю зафіксоване займання в нежитловій зоні Святошинського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Наразі на місці працюють пожежники.

Також надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу. На місце прямують служби.

Інформація про постраждалих поки не надходила. Уточнюється.

Нагадаємо, Київ був сьогодні під атакою ударних дронів. Під час повітряної тривоги прогриміли потужні вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що це працюють сили протиповітряної оборони.

До слова, триває 1178-й день повномасштабної війни. РФ всю ніч атакує Україну безпілотниками.

За минулу добу противник завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 42 авіаційних ударів, скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1104 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів.