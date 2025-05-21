Дрони атакували важливий для військової промисловості завод в Орловській області

Пожежа на Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Незважаючи на санкції Болховський завод напівпровідникових приладів продовжує активно працювати

Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Цей завод був важливим елементом російської військової промисловості. Основна сфера діяльності: розробка та виробництво виробів електронної техніки для радіоелектронної апаратури.

Відомо, що Болховський завод виробляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікроскладання та «вічні батареї» для радіоелектронної апаратури. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ та тренажерах для танків та ракетних комплексів. Він співпрацює з концерном «Сузір'я» та іншими структурами ОПК.

Завод під міжнародними санкціями, але продовжує активно працювати: щорічно випускається до 3 млн. приладів, там працює близько 700 співробітників.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали удару по двох промислових підприємствах у місті Суми. Також вибухи лунали в Києві та Харкові.