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РФ у другий день путінського перемир’я вивела у Чорне море ракетоносії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ у другий день путінського перемир’я вивела у Чорне море ракетоносії
В Середземному морі знаходиться один носій «Калібрів»
фото з відкритих джерел

Окупанти готові атакувати Україну з Чорного моря одночасно 14 «Калібрами»

Станом на 06:00 9 травня у Чорному морі фіксується чотири ворожі кораблі, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 14 ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі знаходиться три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

Крім того, у ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

РФ у другий день путінського перемир’я вивела у Чорне море ракетоносії фото 1

Ще вчора в Чорному морі не було зовсім кораблів.

РФ у другий день путінського перемир’я вивела у Чорне море ракетоносії фото 2

Нагадаємо, вчора з 00:00 стартувало триденне путінське «перемир’я». Воно мало б тривати до 00:00 11 травня.

Проте росіяни, ймовірно, порушили путінське «перемир’я» вже за пару годин після оголошення, адже Повітряні сили інформували про пуски ворогом КАБів на Сумщину.

За вчорашню добу загарбник завдав одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 25 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 830 дронів-камікадзе та здійснили 2685 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: росія окупанти Чорне море війна ракета перемир'я

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