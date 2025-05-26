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Атака на Київ: є пошкодження в Дніпровському районі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Атака на Київ: є пошкодження в Дніпровському районі
фото з відкритих джерел

В одному з житлових будинків у Дніпровському районі вибито вікна

Кияни третю ніч поспіль прокидаються від російських вибухів. Цієї ночі тривога тривала шість годин. Ворог бив ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

«Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку», – йдеться в повідомленні.

Обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні масовано атакували Старокостянтинівську громаду на Хмельниччині.

Всю ніч РФ атакувала Україну «шахедами» та ракетами.

Вчора, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.

У Сумах ворог вдарив по харчовому підприємству.

На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто.

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Теги: окупанти Київ війна ракета дрон

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