Трамп оголосив про створення американського протиракетного «Золотого купола»

За словами Трампа, нова система забезпечить надійний щит для США.

Президент США Дональд Трамп разом із міністром оборони Пітом Гегсетом анонсували будівництво нової системи протиракетної оборони «Золотий купол». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Вони це назвали «революційним переломним моментом» у захисті американської території від зовнішніх загроз.

Система буде багатошаровою, з використанням сучасних технологій і стане розширеною версією ізраїльського «Залізного купола», який вже довів свою ефективність.

За словами Трампа, нова система забезпечить надійний щит для США.

«Під час передвиборчої кампанії я пообіцяв американському народу, що побудую передовий протиракетний щит, щоб захистити нашу батьківщину від загрози ракетного нападу з-за кордону. І саме це ми робимо сьогодні», – сказав він.

Та додав, що «Золотий купол» зможе перехоплювати ракети,«навіть якщо вони будуть запущені з іншого боку світу і навіть якщо вони будуть запущені з космосу».

Проєкт уже закладено у законопроект про бюджет. Зазначається, що на початковому етапі передбачено $25 млрд, а загальна вартість може сягнути $175 млрд.

Президент заявив, що система буде повністю функціональною до завершення його другого терміну: січня 2029 року.

Раніше президент США Дональд Трамп доручив голові Пентагону Піту Гегсету подати проєкт розгортання системи протиракетної оборони «Залізний купол Америки» протягом 60 днів, йдеться в указі американського лідера.

Загрозу атаки балістичними, крилатими, гіперзвуковими ракетами та іншими засобами «повітряного нападу» названо «найкатастрофічнішою» для США.

Згодом Міністерство оборони США завершило розробку архітектури та плану впровадження системи протиракетної оборони «Золотий купол».