Нардепи ратифікували військову угоду між Україною та Туреччиною

Угода дозволить створити основу для відносин та розвитку військової співпраці між сторонами за 21 напрямом

Ратифікація дозволить виконати внутрішньодержавну процедуру, пов'язану з набранням чинності угоди з Туреччиною

Парламент ухвалив закон «Про ратифікацію Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Туреччини». Рішення було схвалено під час засідання Ради 18 листопада.

Ратифікація дозволить виконати внутрішньодержавну процедуру, пов'язану з набранням чинності вищезгаданою угодою.

Це дозволить створити основу для відносин та розвитку військової співпраці між сторонами за 21 напрямом.

Рамкова військова угода між урядами України та Туреччини, підписана 16 жовтня 2020 року в Стамбулі, набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, за якою сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами про завершення своїх внутрішніх правових процедур.

Серед іншого в угоді зазначаються наступні напрямки співпраці:

військова підготовка та освіта;

взаємна участь у підготовці або спільних навчаннях в активному форматі або в якості спостерігачів;

оборонна промисловість;

обмін військовою секретною інформацією;

логістичне співробітництво, гранти та логістичні системи;

співпраця у галузі військової медицини та охорони здоров'я;

комунікації, електроніка, інформаційні системи та кібернетичний захист;

миротворчі і гуманітарні операції, а також операції із протидії піратству;

обмін персоналом для підвищення кваліфікації;

обмін інформацією і досвідом у сфері військових науково-технологічних досліджень;

наукова, соціальна, спортивна та культурна діяльність;

навчання та обмін інформацією і досвідом щодо протидії мінам та саморобним вибуховим пристроям;

навчання та обмін інформацією і досвідом в рамках операцій з ліквідації наслідків стихійних лих;

військова історія, архіви, публікації, видавництво та музеєзнавство;

співпраця в галузі досліджень, розробок і технологій.

Положення угоди не зачіпають зобов'язань України та Туреччини, що випливають з інших укладених міжнародних угод, а також не повинні застосовуватися проти інтересів, безпеки та територіальної цілісності інших держав.

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