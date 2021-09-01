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    Запорізька АЕС відключила вже половину енергоблоків

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    Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає - Запорізька АЕС відключила вже половину енергоблоків
    Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає
    Фото: npp.zp.ua

    1 вересня енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми

    На Запорізькій атомній електростанції енергоблок №2 відключено від енергосистеми України для проведення планового середнього ремонту. Про це повідомляється на сайті АЕС в середу, 1 вересня.

    «О 00:03 хвилини енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми і виведено в середній планово-попереджувальний ремонт», – йдеться в повідомленні.

    Зараз в роботі перебувають три енергоблоки Запорізької АЕС із шести. Сумарна потужність генераторів становить 2850 МВт. На енергоблоці №4 йде 11 доба планового середнього ремонту, а на енергоблоці №5 – 124 доба планового середнього ремонту.

    Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

    Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

    Зазначимо, напередодні Україна і CША підписали угоду про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проєкту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків.

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    Теги: Запоріжжя енергетика АЕС ремонт
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    Запорізька АЕС відключила вже половину енергоблоків