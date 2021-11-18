ЄС оновив «зелений список» країн для подорожей

До списку безпечних країн для подорожей ЄС включив Індонезію

Україну у перелік безпечних країн не включили

Європейський Союз оновив «зелений список» країн, громадяни яких можуть вільно потрапити на територію блоку. Україну в цей перелік не включили. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Зазначено, що цього разу до списку безпечних країн включили Індонезію.

Так, відповідно до оновленого списку ЄС, до переліку безпечних країн наразі входять:

Аргентина

Австралія

Бахрейн

Канада

Чилі

Колумбія

Індонезія

Йорданія

Кувейт

Намібія

Нова Зеландія

Перу

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Південна Корея

Об'єднані Арабські Емірати

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Разом з тим країнам-членам ЄС рекомендується поступово знімати обмеження на поїздки для особливих адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао.

Як передбачено у рекомендації Ради, цей список і надалі переглядатиметься кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлюватиметься.

Нагадаємо, 9 листопада Європейський Союз виключив Україну із країн «зеленого списку».

Втім, ЄС зберігає можливості для подорожей: які країни дозволяють в'їзд українцям.