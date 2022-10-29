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Гроссі розчарований темпами створення захисної зони для ЗАЕС

Альона Боженко
glavcom.ua
Гроссі розчарований темпами створення захисної зони для ЗАЕС
МАГАТЕ вважає, що захисну зону довкола ЗАЕС створюють надто повільно
фото ілюстративне

МАГАТЕ занепокоєне повільним прогресом у створенні захисної зони довкола Запорізької АЕС

Прогрес у створенні зони безпеки для Запорізької атомної електростанції надто повільний. Про це заявив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає CNN.

Гроссі зазначив, що він «дуже розчарований» і що для нього встановлення захисної зони навколо атомної електростанції є очевидним.

«Для мене створення захисної зони навколо АЕС – це найочевидніше, що може бути. Як ви можете обстріляти атомну електростанцію заради всього святого», – заявив він.

Також у Гроссі виникло викликало «велике занепокоєння» щодо затримання Росією двох співробітників ЗАЕС.

Нагадаємо, голова «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії, ситуація з кожним тижнем лише погіршується. Котін вважає, що тривалі перебої з електроживленням станції можуть призвести до другої «Фукусіми».

Додамо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

12 жовтня було пошкоджено зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС внаслідок обстрілу віддаленої підстанції.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

14 жовтня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС після своїх візитів до РФ та України.

Теги: Запорізька АЕС АЕС росіяни небезпека президент МАГАТЕ

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