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Окупанти посилюють тиск на персонал ЗАЕС і агітують до співпраці – Енергоатом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти посилюють тиск на персонал ЗАЕС і агітують до співпраці – Енергоатом
фото ілюстративне

Загарбники залучили до агітації працівників АЕС важковиків із топменеджменту російської держкорпорації

Російські загарбники не полишають спроб примусити працівників Запорізької АЕС підписати контракти з Росатомом та вигадують усе нові засоби схилити людей до співпраці. Про це повідомляє Енергоатом.

«Наразі загарбники почали тиснути на персонал з подвоєною силою, залучивши до агітації важковиків із топменеджменту російської держкорпорації – першого заступника гендиректора з операційного управління Росатома Андрія Петрова та першого заступника голови Росенергоатома Олександра Шутікова», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підготувавшись, 26 жовтня 2022 року ці двоє – Шутіков особисто, а Петров у форматі відеозвернення – почали «обробляти» український колектив окупованої росіянами ЗАЕС. Задля кращого результату агітації всіх працівників станції зібрали та виголосили їм звернення, основна ідея якого полягала в необхідності та доцільності переходу до складу Росатома.

«Але ця спроба потерпіла таку саму невдачу, як і всі попередні: до «пламєнних рєчєй» окупантів атомники ЗАЕС поставилися скептично і вчергове продемонстрували, що на загарбників – не працюватимуть. Бо Запорізька АЕС – українська! Так було, так є і так буде», – додали в Енергоатомі.

Раніше Енергоатом повідомляв, що заяви Росії про створення «брудної ядерної бомби» можуть свідчити про підготовку нею акта ядерного тероризму на Запорізькій АЕС.

Теги: війна росія окупанти Україна Запорізька АЕС

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