Через вибух міни відключено енергоблок Запорізької АЕС – МАГАТЕ

На ЗАЕС зберігається нестабільна ситуація з ядерною та фізичною ядерною безпекою

Вибух стався 30 жовтня ввечері за межами периметральної огорожі ЗАЕС

Вибух наземної міни перервав основне електропостачання четвертого реактора Запорізької атомної електростанції. Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

«Вибух наземної міни перервав основну лінію електропостачання одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що стало останнім інцидентом, який підкреслює нестабільну ситуацію з ядерною та фізичною ядерною безпекою на об'єкті під час нинішнього військового конфлікту», – заявив він.

У МАГАТЕ нагадали, що вибух стався 30 жовтня ввечері за межами периметральної огорожі ЗАЕС, внаслідок чого була відключена зовнішня лінія електропередач напругою 750 кіловольт (кВ) між розподільчим пристроєм станції та головним електричним трансформатором енергоблоку №4.

Замість цього енергоблок №4 отримує електроенергію, необхідну для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки, з резервної лінії.

Ще однією ознакою нестабільної ситуації в районі ЗАЕС є те, що останніми днями в околицях станції почалися обстріли, заявила група експертів МАГАТЕ.

Внаслідок обстрілу було знеструмлено одну з трьох резервних ліній електропередач ЗАЕС, якими живиться місто Енергодар.

«Обслуговуючий персонал Запорізької атомної електростанції наполегливо працює в дуже складних умовах, щоб запобігти повторним відключенням електроенергії, які ми бачили на початку жовтня, – сказав Гроссі. – Хоча їхні цілеспрямовані зусилля принесли певні позитивні результати, ситуація з електроенергією на станції залишається надзвичайно вразливою».

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ розпочали перевірки двох українських атомних об’єктів після нещодавніх заяв російського керівництва про нібито створення в Україні «брудної бомби».