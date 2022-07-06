«Завдають колосальних втрат». Генштаб спростував новий фейк РФ про Himars

Російська пропаганда заявила про знищення двох Himars

Генштаб Збройних сил України спростував черговий фейк російської пропаганди щодо американських реактивних систем залпового вогню Himars, які зараз допомагають українським воїнам на передовій. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу у Facebook.

«Російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи Himars. Наголошуємо, що ці повідомлення не відповідають дійсності і є нічим іншим, як черговим російським фейком», – заявили у Генштабі.

У військовому відомстві закликали українців довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

«Реактивні системи Himars, надані американськими партнерами, постійно завдають нищівних ударів по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ. Довіряйте тільки перевіреним джерелам та вірте в ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що повідомлення про знищення двох американських реактивних систем залпового вогню Himars з’явилося сьогодні, 6 липня. Про це журналістам заявив офіційний представник Міноборони генерал-лейтенант Ігор Конашенков.

За словами представника російського військового відомства, пускові установки нібито було знищено в районі населеного пункту Малотаранівка на Донеччині.

HIMARS – це розроблена наприкінці 1990-х років високомобільна реактивна система залпового вогню. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Дальність сягає 300 км, калібр – 227 мм.

Нагадаємо, Пентагон 1 липня оголосив про новий пакет допомоги Збройним силам України на $820 млн. Це вже 14 пакет, який виділили США Україні. Ця сума включає $770 млн з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на $50 млн.

Тим часом американські Himars вже знищують російських окупантів. Раніше з'явилися перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.

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