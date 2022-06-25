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    Події в Україні

    Залужний показав, як артилеристи використовують американські Himars (відео)

    Артилеристи ЗСУ майстерно вражають певні цілі за допомогою&nbsp;Himars - Залужний показав, як артилеристи використовують американські Himars (відео)
    Артилеристи ЗСУ майстерно вражають певні цілі за допомогою Himars
    фото з відкритих джерел

    Реактивні системи залпового вогню M142 Himars уже діють в інтересах оборони України

    Американські реактивні системи залпового вогню M142 Himars уже діють в інтересах оборони України. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як наші воїни б'ють по ворожих цілях. Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінціу Facebook.

    «Реактивні системи залпового вогню M142 Himars уже діють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають певні цілі – військові об'єкти ворога на нашій, українській, території. Спасибі американському народу за надане озброєння», – ідеться в повідомленні.

    Нагадаємо, новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, який виділили США 23 червня, містить 18 катерів, чотири системи Himars, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого озброєння й техніки.

    США кажуть, що усі обіцяні реактивні системи залпового вогню Himars будуть в Україні до середини липня.

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна військові Україна Facebook озброєння окупація #stoprussia Валерій Залужний
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    Залужний показав, як артилеристи використовують американські Himars (відео)