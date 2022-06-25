Залужний показав, як артилеристи використовують американські Himars (відео)

Реактивні системи залпового вогню M142 Himars уже діють в інтересах оборони України

Американські реактивні системи залпового вогню M142 Himars уже діють в інтересах оборони України. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як наші воїни б'ють по ворожих цілях. Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінціу Facebook.

«Реактивні системи залпового вогню M142 Himars уже діють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають певні цілі – військові об'єкти ворога на нашій, українській, території. Спасибі американському народу за надане озброєння», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, який виділили США 23 червня, містить 18 катерів, чотири системи Himars, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого озброєння й техніки.

США кажуть, що усі обіцяні реактивні системи залпового вогню Himars будуть в Україні до середини липня.