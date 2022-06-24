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    Події в Україні

    Американські Himars вже знищують російських окупантів: перші кадри

    Американські Himars вже знищують російських окупантів: перші кадри
    фото: twitter.com/oleksiireznikov

    Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету

    Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив кадри бойового застосування американських Himars.

    «Перші кадри бойового застосування довгоочікуваних американських РСЗВ Himars по позиціях окупантів», – написав журналіст у Телеграм.

    До відома, Himars розробляли впродовж 1996-2000, а експлуатувати стали з 2005. Вага – 16,25 т, висота – 3,2 м. Система розрахована на 3-х людей: водій, навідник та командир. Перезаряджається система екіпажем приблизно за хвилину без допомоги інших транспортних засобів. Транспортувати Himars можливо літаком С-130 або більшими, а також морськими суднами.

    Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням і випускає до 6 ракет за раз або одну балістичну ракету ATACMS. У залежності від модифікації вона може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

    Нагадаємо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські ракетні артилерійські системи Himars прибули в Україну.

    До слова, 1 червня Пентагон опублікував список зброї 11-ого пакету військової допомоги, яку нададуть Україні. Серед них реактивні системи залпового вогню Himars M142.

    Нагадаємо, 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Пентагон журналіст озброєння окупація #stoprussia
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    Американські Himars вже знищують російських окупантів: перші кадри