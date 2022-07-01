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    Події в Україні

    Окупанти жаліються на удари з Himars по їхніх нафтобазах (відео)

    У Росії сполошилися, що американці могли поставити Україні разом із Himars боєприпаси сімейства Afom - Окупанти жаліються на удари з Himars по їхніх нафтобазах (відео)
    У Росії сполошилися, що американці могли поставити Україні разом із Himars боєприпаси сімейства Afom
    фото з соцмереж

    На окупованій території горить нафтобаза

    У місті Ровеньки Луганської області, яке окуповане з 2014 року і знаходиться у глибокому тилу, є «приліт». Telegram-канали пишуть, що удар нанесли по нафтобазі.

    Повідомляється, що удар нанесли з Himars, а вогонь нібито вівся з Бахмута, який розташований за 115 км від Ровеньків.

    У Росії сполошилися, що американці могли поставити Україні разом із Himars боєприпаси сімейства Afom, які мають дальність до 300 км. Офіційно було оголошено лише про постачання ракет дальністю до 80 км.

    Нагадаємо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські ракетні артилерійські системи Himars прибули в Україну.

    Напередодні журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив кадри бойового застосування американських Himars.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти жаліються на удари з Himars по їхніх нафтобазах (відео)