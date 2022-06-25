У чому перевага Himars над радянськими «Градами» та «Ураганами» (відео)

Himars переважає навіть над цілою батареєю «Градів» чи «Ураганів»

Збройні сили України показали, чим відрізняються американські далекобійні реактивні системи залпового вогню Himars від радянських «Градів» та «Ураганів»

США передали на потреби Збройних сил України далекобійні реактивні системи залпового вогню Himars, які працюють по ворожих цілях значно ефективніше, аніж некеровані радянські системи «Град» та «Ураган». На каналі Сухопутних військ ЗСУ показали різницю між роботою «Граду» та американською M142 Himars.

Головна відмінність полягає в тому, що реактивні системи залпового вогню «Град» чи «Ураган» мають некеровані й неточні снаряди, які розлітаються на велику площу, тоді як американські далекобійні Himars мають високоточні ракети з системою наведення GPS.

Завдяки високій точності влучань ефективність використання однієї такої реактивної системи залпового вогню Himars переважає навіть над цілою батареєю «Градів» чи «Ураганів». Технологічність та точність дають можливість впоратися з ворожими цілями швидше, аніж масованість та некерованість радянських систем.

Нагадаємо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські ракетні артилерійські системи Himars прибули в Україну.

Напередодні журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив кадри бойового застосування американських Himars.