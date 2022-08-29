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Завтра в продаж вийде марка з улюбленцем українців – Патроном (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Завтра в продаж вийде марка з улюбленцем українців – Патроном (фото)
Це перша офіційна благодійна марка в Україні 
фото: «Укрпошта» 

На гроші від продажу планують придбати машину для розмінування 

Завтра, 30 серпня, «Укрпошта» випускає нову марку з псом Патроном. Про це нагадав генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«За чисельними проханнями ми випускаємо марку «Пес Патрон». Але, крім того, що це крута марка, яка розповідає про те, як cапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів – це перша офіційна благодійна марка країни», – йдеться у повідомленні. 

Завтра в продаж вийде марка з улюбленцем українців – Патроном (фото) фото 1

Продажем цієї марки «Укрпошта» планує зібрати €1 млн на машину для розмінування великих територій. Адже за інформацією ДСНС, рашисти залишили орієнтовно 150 тис. вибухонебезпечних пасток. 

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Решта донатів піде на підтримку притулків тварин по всій країні.

Окрім марки з чотирилапим помічником вийде й мерч. 

«Бачив ваші побажання щодо нових ідей для мерчу, деякі з них ми реалізували і вони вже готові до продажу», – додає Ігор Смілянський. 

Завтра в продаж вийде марка з улюбленцем українців – Патроном (фото) фото 3

До слова, найвідоміший чотирилапий сапер України – пес Патрон – став улюбленцем публіки після повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Нині Патрон допомагає своєму хазяїну-саперу розміновувати українські землі.

Завтра в продаж вийде марка з улюбленцем українців – Патроном (фото) фото 4

Нагадаємо, у травні українці обирали нову марку «Укрпошти» в «Дії». Свої голоси через застосунок віддали 550 тисяч людей. Також опитування тривало на сайті «Укрпошти». Загалом свою думку щодо марки висловили 650 тисяч українців.

Як відомо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

Читайте також: Марки як зброя. Історія українського поштового спротиву
Теги: ДСНС Укрпошта

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