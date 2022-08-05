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Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Підозрюваний схиляв працівників «Укрпошти» перейти на роботу до «Почты Херсон» (на фото зліва)
фото: hersonweek.net

В Україні Віктору Фірману загрожує тюремний термін від 10 до 12 років.

Національна поліція 5 серпня повідомила про підозру директору філії херсонської дирекції «Укрпошти» Віктору Фірману у пособництві державі-агресору та її маріонеткам на Херсонщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри.

За даними слідства, 22 червня 2022 року представники так званої «Военно-гражданской администрации Херсонской области» запропонували підозрюваному створити на базі «Укрпошти» незаконне підприємство «Почта Херсон». На що він добровільно погодився.

У подальшому Фірман почав співпрацювати з окупаційною владою, схиляв працівників «Укрпошти» перейти на роботу до «Почты Херсон», а також замовляв обладнання з Росії для функціонування фейкового поштового оператора.

(для перегляду – натисніть на документ)

В Україні Віктору Фірману загрожує тюремний термін від 10 до 12 років.

Як повідомляв «Главком», тимчасово виконувач обов’язків голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій заявив, що начальник херсонської «Укрпошти» перейшов на бік орків. Він також закликав це зробити свій колектив. Тому влада Херсонщини не визнає такої «Укрпошти» у Херсоні. Водночас поштові відділення відновлюють роботу на деокупованих територіях Херсонщини.

Нагадаємо, що в Україні триває 163-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: росія окупанти Херсонщина Укрпошта колабораціонізм окупація

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