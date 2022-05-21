Українці обрали зображення для нової воєнної марки. Це не пес Патрон

Милий песик-сапер Патрон у голосуванні від Мінцифри посів лише друге місце

Серед п'яти запропонованих варіантів переміг «Доброго вечора, ми з України»

Українці обрали нову марку «Укрпошти» в «Дії». Свої голоси через застосунок віддали 550 тисяч людей. Також опитування тривало на сайті «Укрпошти». Загалом свою думку щодо марки висловили 650 тисяч українців. Про це інформує міністерство цифрової трансформації.

Серед п'яти запропонованих варіантів переміг «Доброго вечора, ми з України», за який проголосували 229 783 українці.

Друге місце посів «Пес Патрон». За нього свій голос віддали 182 236 людей.

На третьому місці «Путін, москва палає, Гаага чекає» – 88 035 голосів.

Четверте місце у варіанта «Героям Слава» – 79 476 голосів.

І на п'ятому – «Ой у лузі червона калина» з 68 104 голосами.

Тепер Мінцифри готується до другого етапу опитувань – за дизайн марки. Про нього невдовзі повідомлять у соцмережах, запевнили в міністерстві.

Нагадаємо, у кожному районі Києва з'явиться квіткова композиція, що символізуватиме незламний дух українського народу під час війни. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Першою такою композицією є знаменита марка з зображенням українського військового на фоні російського корабля. Це панно розміром 14 на 4,5 метри, сформоване із декількох тисяч квітів різних сортів біля станції метро «Лівобережна». Попри воєнний стан та складну економічну ситуацію у столиці працює майже 700 озеленювачів, які прибирають парки, проводять весняний догляд за рослинами, видаляють аварійні та сухостійні дерева і висаджують нові», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.