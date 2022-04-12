«Укрпошта» ввела в обіг нову марку «Русскій воєнний корабль, іді …!»

Українська філателія під час війни є віддзеркаленням подій, які переживає наша держава і наш народ, вважає гендиректор «Укрпошти»

«Укрпошта» 12 квітня презентувала та ввела в обіг перші в умовах воєнного стану поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді …!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну 24 лютого стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти Росії.

У Києві спецпогашення штемпелем «Перший день» відбулося в Головпоштамті за участі генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського та автора відомої фрази, захисника острову Зміїний, морського піхотинця Романа Грибова. Одночасно з Києвом, погашеннями спеціальними штемпелями «Русскій воєнний корабль, іді …!» відбулося у всіх регіонах України.

«Українська філателія під час війни є віддзеркаленням подій, які переживає наша держава і наш народ. Фраза, яка надихнула нас на створення поштової марки, вже стала символом незламності ЗСУ, добровольців, тероборони, всіх українців в боротьбі за свою землю та незалежність України. Впевнений, що листи з такою поштовою маркою будуть раді отримати і українці, і наші друзі з-за кордону. І сьогодні, в такий поштовий спосіб, ми ще раз нагадуємо окупантам, що їм слід негайно забратися з нашої землі та йти вслід за їх кораблем», – наголосив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!», випущена «Укрпоштою» в двох номіналах - для оплати поштових відправлень по Україні (номінал F, еквівалент 23 грн) та для оплати відправлень, що прямують за кордон (номінал W, еквівалент $1,5).

До марки випущено конверт «Перший день», тираж – 20 тис. прим.

Придбати поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді …!» можна у відділеннях Укрпошти та у філателістичному онлайн магазині.

Як відомо, в Україні триває 48-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше повідомлялося, що державна компанія «Укрпошта» більше не випускатиме поштові марки та марковані конверти з літерними номіналами V і Z.