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Гендиректор «Укрпошти» покепкував з окупантів (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Гендиректор «Укрпошти» покепкував з окупантів (фото)
Ворогам про всяк випадок краще оминати Кримський міст
Ігор Смілянський /Telegram

Вибухи в окупованому Криму свідчать, що на українській землі немає безпечних місць для рашистів 

Після потужних вибухів, які 9 серпня пролунали поблизу Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Telegram потролив окупантів.

«Що, вже пора?», – написав він і проілюстрував допис варіацією на тему імовірного макету марки на честь знищення Кримського мосту. 

Також радник керівника Офісу президента Олексій Арестович попередив росіян, що їхня звичка курити біля вибухонебезпечних предметів врешті-решт їх погубить.

Як написав колишній радник міністра внутрішніх справ України та радник керівника Офісу президента Віктор Андрусів, ракети з дальністю 200-300 км вже на озброєнні ЗСУ і застосовуються.  

«Вибухи в Мелітополі, а сьогодні на аеродромі в Новофедорівці в Криму – публічний доказ цього. Окупанти явно виявились не готові до цього факту, що бачимо з масштабів їхніх втрат. Це дуже добре, бо на додачу, ще й означає, що в них погано з розвідкою, і з ППО теж не дуже. Ну, а взагалі я вирішив написати про це в контексті Кримського мосту. Не раджу користуватись ним окупантам в найближчі місяці», – йдеться в повідомленні. 

Як відомо, в окупованому Криму після вибухів зчинився переполох. Згодом міноборони РФ підтвердило вибухи по аеродрому в Криму, а окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

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Теги: Кримський міст вибух Крим

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