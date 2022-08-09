Гендиректор «Укрпошти» покепкував з окупантів (фото)

Вибухи в окупованому Криму свідчать, що на українській землі немає безпечних місць для рашистів

Після потужних вибухів, які 9 серпня пролунали поблизу Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Telegram потролив окупантів.

«Що, вже пора?», – написав він і проілюстрував допис варіацією на тему імовірного макету марки на честь знищення Кримського мосту.

Також радник керівника Офісу президента Олексій Арестович попередив росіян, що їхня звичка курити біля вибухонебезпечних предметів врешті-решт їх погубить.

Як написав колишній радник міністра внутрішніх справ України та радник керівника Офісу президента Віктор Андрусів, ракети з дальністю 200-300 км вже на озброєнні ЗСУ і застосовуються.

«Вибухи в Мелітополі, а сьогодні на аеродромі в Новофедорівці в Криму – публічний доказ цього. Окупанти явно виявились не готові до цього факту, що бачимо з масштабів їхніх втрат. Це дуже добре, бо на додачу, ще й означає, що в них погано з розвідкою, і з ППО теж не дуже. Ну, а взагалі я вирішив написати про це в контексті Кримського мосту. Не раджу користуватись ним окупантам в найближчі місяці», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, в окупованому Криму після вибухів зчинився переполох. Згодом міноборони РФ підтвердило вибухи по аеродрому в Криму, а окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.