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    Події в Україні

    Збиття безпілотників на Волині: фото руйнувань та деталі про постраждалих (відео)

    Зруйновані та пошкоджені приватні будинки<br /><br /> - Збиття безпілотників на Волині: фото руйнувань та деталі про постраждалих (відео)
    Зруйновані та пошкоджені приватні будинки

    фото: Кирило Тимошенко/ Telegram

    Госпіталізовані п’ятеро людей

    Надвечір 25 липня стали відомі деталі щодо збиття безпілотників на Волині, внаслідок чого загинула людина і ще кілька травмувалися. Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

    «Трапилось це в селі Дубове, Ковельського району. Одна людина загинула, п’ятьох госпіталізували: двох дорослих та трьох дітей», – йдеться в повідомленні.

    Фото наслідків падіння уламків опублікував заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

    Нагадаємо, на Волині збито ворожі безпілотники: уламками вбило людину.

    Згодом повідомили деталі щодо збиття безпілотників над Волинню.

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    Теги: росія окупанти війна Волинська область Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Збиття безпілотників на Волині: фото руйнувань та деталі про постраждалих (відео)