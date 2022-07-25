Збиття безпілотників на Волині: фото руйнувань та деталі про постраждалих (відео)
Госпіталізовані п’ятеро людей
Надвечір 25 липня стали відомі деталі щодо збиття безпілотників на Волині, внаслідок чого загинула людина і ще кілька травмувалися. Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
«Трапилось це в селі Дубове, Ковельського району. Одна людина загинула, п’ятьох госпіталізували: двох дорослих та трьох дітей», – йдеться в повідомленні.
Фото наслідків падіння уламків опублікував заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Нагадаємо, на Волині збито ворожі безпілотники: уламками вбило людину.
Згодом повідомили деталі щодо збиття безпілотників над Волинню.