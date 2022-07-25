В окупованому Бердянську пролунав вибух (відео)

Місто тимчасово перебуває під контролем рашистів

У тимчасово захопленому військами РФ Бердянську, що на Запоріжжі, 25 липня пролунав вибух у районі заводу «Південгідромаш». Про це повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.

«У Бердянську на горі, в районі території заводу «Південгідромаш», пролунав вибух»,– йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, завод гідравлічних машин у Бердянську росіяни захопили ще на початку березня, вигнавши звідти всіх співробітників та охорону.

Нагадаємо, 2 червня в окупованому рашистами порту Бердянська пролунав вибух.

До слова, Міноборони повідомило, скільки складів окупантів ЗСУ знищили Himars.

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