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    В окупованому Бердянську пролунав вибух (відео)

    Імовірно, &laquo;бавовна&raquo; сталася на території заводу - В окупованому Бердянську пролунав вибух (відео)
    Імовірно, «бавовна» сталася на території заводу
    скріншот із відео

    Місто тимчасово перебуває під контролем рашистів

    У тимчасово захопленому військами РФ Бердянську, що на Запоріжжі, 25 липня пролунав вибух у районі заводу «Південгідромаш». Про це повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.

    «У Бердянську на горі, в районі території заводу «Південгідромаш», пролунав вибух»,– йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, завод гідравлічних машин у Бердянську росіяни захопили ще на початку березня, вигнавши звідти всіх співробітників та охорону.

    Нагадаємо, 2 червня в окупованому рашистами порту Бердянська пролунав вибух.

    До слова, Міноборони повідомило, скільки складів окупантів ЗСУ знищили Himars.

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    Теги: Запоріжжя вибух росія окупанти війна завод Україна окупація #stoprussia
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    В окупованому Бердянську пролунав вибух (відео)