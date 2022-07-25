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    У Харкові лунають вибухи

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    Перебувайте в укриттях до сигналу відбою! - У Харкові лунають вибухи
    Перебувайте в укриттях до сигналу відбою!
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    У деяких областях звучала повітряна тривога

    Удень 25 липня в Харкові пролунали вибухи. Перед цим на частині території України була оголошена повітряна тривога.

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    Як повідомили у моніторингових групах, окупанти запустили ракети з акваторії Чорного моря.

    Нагадаємо, Харків щодня зазнає ударів з боку ворогів. Від 24 лютого місто кожен день обстрілюють росіяни.

    Минулої ночі у трьох містах України пролунали вибухи, серед них і Харків.

    Напередодні повідомлялося, що обстріли Харкова тривають, мер звернувся із проханням до містян. Окупанти влучають ракетами житлові будинки, ринки, торгові центри, школи.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові лунають вибухи