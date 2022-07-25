У Харкові лунають вибухи

У Харкові лунають вибухиграфіка
У деяких областях звучала повітряна тривога
Удень 25 липня в Харкові пролунали вибухи. Перед цим на частині території України була оголошена повітряна тривога.
Як повідомили у моніторингових групах, окупанти запустили ракети з акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, Харків щодня зазнає ударів з боку ворогів. Від 24 лютого місто кожен день обстрілюють росіяни.
Минулої ночі у трьох містах України пролунали вибухи, серед них і Харків.
Напередодні повідомлялося, що обстріли Харкова тривають, мер звернувся із проханням до містян. Окупанти влучають ракетами житлові будинки, ринки, торгові центри, школи.