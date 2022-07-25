На Київщині пролунав вибух

Наразі невідомо, що саме сталося в області

Удень 25 липня на Київщині пролунали вибухи.

У соцмережах перед цим писали, що очевидці помітили над Уманню ракету, яка пролетіла в напрямку столиці.

Наразі офіційної інформації щодо ситуації немає, відбою тривоги ще не оголошували.

Перед тим на частині території України лунали сирени повітряної тривоги, також повідомлялося про вибухи в Харкові.

Також сьогодні в окупованому Бердянську пролунав вибух (відео).

Уночі в трьох містах України пролунали вибухи, – ЗМІ.

Читайте також: