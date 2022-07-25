На Київщині пролунав вибух
Передувайте в укриттях
фото з соцмереж
Наразі невідомо, що саме сталося в області
Удень 25 липня на Київщині пролунали вибухи.
У соцмережах перед цим писали, що очевидці помітили над Уманню ракету, яка пролетіла в напрямку столиці.
Наразі офіційної інформації щодо ситуації немає, відбою тривоги ще не оголошували.
Перед тим на частині території України лунали сирени повітряної тривоги, також повідомлялося про вибухи в Харкові.
Також сьогодні в окупованому Бердянську пролунав вибух (відео).
Уночі в трьох містах України пролунали вибухи, – ЗМІ.
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