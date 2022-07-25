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    На Київщині пролунав вибух

    Передувайте в укриттях - На Київщині пролунав вибух
    Передувайте в укриттях
    фото з соцмереж

    Наразі невідомо, що саме сталося в області

    Удень 25 липня на Київщині пролунали вибухи.

    У соцмережах перед цим писали, що очевидці помітили над Уманню ракету, яка пролетіла в напрямку столиці.

    Наразі офіційної інформації щодо ситуації немає, відбою тривоги ще не оголошували.

    Перед тим на частині території України лунали сирени повітряної тривоги, також повідомлялося про вибухи в Харкові.

    Також сьогодні в окупованому Бердянську пролунав вибух (відео).

    Уночі в трьох містах України пролунали вибухи, – ЗМІ.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині пролунав вибух