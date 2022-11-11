Збройні сили України готові до підступних дій ворога – «Південь»

Рашисти частково відводять свої озброєння та техніку, а на лівому березі облаштують межі оборони

Українські захисники готові до будь-яких підступних дій ворога. Про це заявила керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми ретельно спостерігаємо за тим, що відбувається у ворога на Херсонщині, як вони змінюють свої позиції, для чого і до чого готуються. Можемо констатувати, що вони частково відводять свої озброєння та техніку, справді на лівому березі облаштують межі оборони. Але і на правому березі вони ще є: і підрозділи, і рубежі оборони, і наявність зброї та техніки», – зазначила Гуменюк.

Говорячи про можливий обманний маневр росіян, вона зазначила, що Сили оборони знають про підступність ворога, тому готові до будь-якого розвитку подій.

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Щодо інформації про мінування ворогом Херсона, Гуменюк зазначила, що це стала практика окупантів, яку вони вже демонстрували в різних регіонах України.

Раніше представник ГУР розповів, скільки окупантів ще залишилось на правому березі Дніпра.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

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