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Путінський пропагандист готує росіян до наступу ЗСУ на Москву

Юрій Лящук
glavcom.ua
Путінський пропагандист готує росіян до наступу ЗСУ на Москву
Рашисти готуються до прориву ЗСУ на територію РФ
фото з відкритих джерел

Через ефект раптовості за одну ніч цілком можна увірватися в Бєлгород, Курськ, Орел або Брянськ

Збройні сили України, які обстрілюють російські прикордонні населені пункти, можуть перенести бойові дії на територію Російської Федерації, Про це заявив російський пропагандист Ростислав Іщенко.

На думку Іщенка , таке рішення було б «цілком логічним» з боку Києва. «Якщо наші (російські – Ред.) війська остаточно підуть на лівий берег Херсонського плацдарму, вони займатимуть невелику дугу від Каховського водосховища до стику кордонів Луганської, Харківської областей РФ», – сказав Іщенко. За такого стану справ, вважає пропагандист, ЗСУ можуть скористатися ситуацією та створити угруповання «у 20-30 тисяч осіб, яке почало б рух прямо на Москву». На думку Іщенка, через ефект раптовості за одну ніч цілком можна увірватися в Бєлгород, Курськ, Орел або Брянськ. «За 7-8 годин колона військової техніки, якщо вона перетне кордон у районі Глухова, дійде до столиці за швидкості 70 кілометрів на годину», – такий прогноз дає політолог.

Іщенко не виключає, що частини ЗСУ можуть навіть перерізати кілька стратегічних шосе – від смоленського до рязанського, після чого вийти до МКАД і навіть проскочити до Кремля.

Такий перебіг подій реальний, каже Іщенко, бо в Росії зараз немає «якихсь серйозних контингентів», які перебували б на кордоні між Москвою та Черніговом чи Харковом. Війська розташовані в інших регіонах. «Якщо вночі увірватися великим угрупованням, на ранок до Кремля можуть піти доповіді про захоплення міст. Відразу військовим буде важко зорієнтуватися, в якому напрямку йде наступ», – зазначає Іщенко.

З погляду київської влади, розмірковує політолог, від спроби увірватися на територію Росії їм гірше все одно не буде: «Генеральний штаб може так вчинити, просто щоб подивитися, як Росія діятиме, як швидко зреагує».

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

Водночас президент США Джо Байден раніше визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.

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Теги: росія ЗСУ війна Україна Москва

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