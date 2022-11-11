Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи мають ЗСУ доступ до Херсона – інформація Міноборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи мають ЗСУ доступ до Херсона – інформація Міноборони
Українські військові спостерігають за діями окупантів
фото ілюстративне

Українські офіційні особи скептично ставляться до заяви Москви про масовий відступ

Україна досі не бачить свідчень масового відведення військ з Херсона. Про це повідомляє радник міністра оборони України Юрій Сак для Sky News.

ЗСУ ще не мають доступу до самого міста, яке вже кілька місяців перебуває під російською окупацією.

Тому українські офіційні особи, як і раніше, скептично ставляться до заяви Москви. Ще в середу в місті знаходилися десятки тисяч російських військовослужбовців.

«Це значні цифри, тому нам доведеться почекати та подивитися, чи почнуть вони відходити», – заявив він.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

Водночас президент США Джо Байден раніше визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.

Читайте також: Жовтнева еволюція західної підтримки України
Теги: росія ЗСУ Міноборони війна Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місцеві співали гімн: ЗСУ встановили український прапор у Станіславі (відео)
Місцеві співали гімн: ЗСУ встановили український прапор у Станіславі (відео)
Вчора, 17:54
За добу ЗСУ звільнили на півдні 12 населених пунктів
Контрнаступ на Херсон: де просунулися ЗСУ (карта)
Вчора, 18:30
Банкова натякнула на хороші новини з передової
П’ять промовистих смайлів. Як Банкова повідомила про успішний контрнаступ ЗСУ
Вчора, 19:13

Події в Україні

Представник ГУР розповів, скільки окупантів ще залишилось на правому березі Дніпра
Представник ГУР розповів, скільки окупантів ще залишилось на правому березі Дніпра
Чи мають ЗСУ доступ до Херсона – інформація Міноборони
Чи мають ЗСУ доступ до Херсона – інформація Міноборони
Як українські воїни знищують російських десантників на Херсонщині (відео)
Як українські воїни знищують російських десантників на Херсонщині (відео)
У Миколаєві лунають вибухи
У Миколаєві лунають вибухи
Іспанія передає Україні додаткові системи ППО Hawk
Іспанія передає Україні додаткові системи ППО Hawk
Херсонщина: звільнено ще чотири населених пункти (відео)
Херсонщина: звільнено ще чотири населених пункти (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
40K
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
40K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
20K
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
18K
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
17K
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 

Новини

Успіхи контрнаступу і «транспортний безвіз». П'ять важливих новин 10 листопада
Вчора, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Вчора, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту