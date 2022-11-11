Чи мають ЗСУ доступ до Херсона – інформація Міноборони

Українські офіційні особи скептично ставляться до заяви Москви про масовий відступ

Україна досі не бачить свідчень масового відведення військ з Херсона. Про це повідомляє радник міністра оборони України Юрій Сак для Sky News.

ЗСУ ще не мають доступу до самого міста, яке вже кілька місяців перебуває під російською окупацією.

Тому українські офіційні особи, як і раніше, скептично ставляться до заяви Москви. Ще в середу в місті знаходилися десятки тисяч російських військовослужбовців.

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«Це значні цифри, тому нам доведеться почекати та подивитися, чи почнуть вони відходити», – заявив він.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

Водночас президент США Джо Байден раніше визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.

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