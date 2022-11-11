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Представник ГУР розповів, скільки окупантів ще залишилось на правому березі Дніпра

Юрій Лящук
glavcom.ua
Представник ГУР розповів, скільки окупантів ще залишилось на правому березі Дніпра
Рашисти збудували лінію оборони навколо Херсона
фото з відкритих джерел

На правому березі Дніпра на херсонському напрямку залишається ще близько 20 тис. рашистів

Більшість російських військових, дислокованих на правому березі Дніпра на Херсонщині, все ще залишаються там. Загалом їх налічується близько 20 тис. осіб. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького для The Guardian.

За його словами, спочатку росіяни вивезли мирних жителів, потім військових, які не брали участі в активних бойових діях, логістику та боєприпаси.

Як розповів Скібіцький, росіяни відступають від другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські війська на початку жовтня. Але вони збудували лінію оборони навколо Херсона, і «час покаже», чи захочуть вони обороняти місто.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт. 

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина

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