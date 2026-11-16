Атака на Кримський міст, переговори України, США та Європи і повернення Ольги Харлан: головне за день 16 листопада

Дайджест новин, які сталися вдень 16 листопада 2026 року

Кримський міст потрапив під масований удар безпілотників та зазнав пошкоджень, президент Володимир Зеленський повідомив про нову розмову переговорних команд України, США та європейських партнерів, а легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан оголосила про відновлення кар’єри.

«Главком» склав добірку головних подій за день 16 листопада.

Атака на Кримський міст: з'явилися супутникові знімки наслідків

Наслідки удару по мосту коллаж: glavcom.ua/фото: tass.ru, соцмережі

Супутникові знімки зафіксували пошкодження Кримського мосту після сьогоднішньої атаки. На кадрах помітні щонайменше дві ділянки з пошкодженим дорожнім полотном. Також зафіксовано деформацію арки мосту.

Зеленський повідомив про непрості переговори з США та Європою

Президент повідомив про рішення продовжити переговори фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив про нову розмову переговорних команд України, США та європейських партнерів. За його словами, зустріч була непростою, однак сторони домовилися продовжити роботу над спільними кроками в переговорному процесі.

Легендарна Ольга Харлан оголосила про поновлення кар'єри після народження дитини

Ольга Харлан є дворазовою олімпійською чемпіонкою з фехтування фото: Mykyta Zavilinskyi

Легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан оголосила про відновлення кар’єри. «Рівно два роки тому я вийшла на доріжку на своїх останніх міжнародних змаганнях.

«Це була велика пауза. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: «I’ll be back!» Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі. І ось цей момент настав… Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало? See you in Orléans, France!», – написала Харлан.

Росія атакувала Дніпро: загинула людина, кількість поранених зросла до 10 осіб

Наслідки атаки окупантів фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок ранкової російської атаки на Дніпро 16 листопада загинула одна людина, ще десятеро дістали поранення. Серед постраждалих двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані.