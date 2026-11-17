Вночі 17 листопада Кримський міст опинився під атакою Про це пише «Главком» із посиланням на гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Аксьонов підтвердив удари по Кримському мосту та уточнив, що через атаку рух транспорту припинено

«Противник знову атакував Кримський міст. На даний момент рух транспорту припинено. Просимо мешканців та гостей Криму утриматися від поїздок у напрямку мосту та враховувати обмеження під час планування маршрутів. Про розвиток ситуації повідомимо додатково», – написав Аксьонов.

У мережі пишуть про ракетну атаку, але була інформація про те, що удари завдали безпілотники. Крім того, попередньо, один прольот Кримського мосту впав у воду та арки не видно.

Нагадаємо, очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про удар по Кримському мосту вранці 16 листопада. За його словами, через атаку рух транспорту переправою обмежили орієнтовно до середини дня. Водночас окупаційна влада не розкрила характеру та масштабів можливих пошкоджень.

Згодом після атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у чергах з обох боків мосту опинилися близько двох тисяч автомобілів.

До слова, після нічної атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада з'явилися повідомлення про ймовірне пошкодження однієї з арок переправи. На оприлюдненій фотографії, як стверджують очевидці, автомобільна арка помітно змінила кут нахилу.

Як повідомлялося, Кремль підтвердив пошкодження Кримського мосту внаслідок атаки 16 листопада. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що пошкодження переправи нібито незначні, а рух транспорту мостом продовжується. Водночас остаточну оцінку наслідків удару російська сторона ще не завершила.