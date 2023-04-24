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Зеленський зустрівся з прем'єркою Естонії (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з прем'єркою Естонії (відео)
Володимир Зеленський подякував за підтримку і допомогу естонського народу
скріншот відео

Прем'єрка Естонії Кая Каллас завітала до Києва

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у понеділок, 24 квітня. Про це повідомляє пресслужба президента.

«Радий вітати в Україні прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас», – написав Зеленський.

Президент подякував Каллас та всьому естонському народу за «щиру і, що дуже важливо, вчасну підтримку нашої оборони».

«Якщо поглянути в перерахунку на душу населення, то допомога для нашого захисту від Естонії – одна з найбільших у світі», – зазначив глава держави.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Естонія надала Україні військової допомоги на суму, яка дорівнює 1% ВВП країни. Країна надала Україні переносні протитанкові комплекси Javelin ще до початку війни.

Нагадаємо, що 20 квітня Естонія оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого, до нього увійдуть артилерійські боєприпаси 155 мм калібром.

Раніше повідомлялося, що ФСБ намагається вербувати українських біженців в Естонії.

Теги: Естонія Володимир Зеленський Україна

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