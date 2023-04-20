Естонія оголосила новий пакет допомоги: що отримає Україна

Снаряди є внеском Естонії у власну ініціативу ЄС

ЗСУ отримають від Естонії прилади нічного бачення

Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійдуть артилерійські боєприпаси 155 мм калібром. Про це повідомляє ERR.

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Також Естонія передасть Збройним силам України прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.

Снаряди є внеском Естонії у власну ініціативу ЄС щодо спільного відправлення в Україну одного мільйона снарядів.

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«Завтра на «Рамштайні» я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим іще Естонія може допомогти Україні», – заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

Раніше повідомлялося, що ФСБ намагається вербувати українських біженців в Естонії.

Нагадаємо, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.