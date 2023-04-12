ФСБ намагається вербувати українських біженців в Естонії

Росія погрожує та намагається підкупити українських біженців

Російські спецслужби активізували спроби вербувати українських біженців, які прямують до Естонії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт контррозвідки балтійської країни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що країна ЄС, що межує з Росією, надала статус біженця 45 тисячам українців, які тікали від вторгнення РФ. Це один із найбільших напливів у будь-якій країні на душу населення, оскільки багато переміщених українців прибувають до Естонії через Росію.

«Вже перебуваючи в уразливому становищі через війну, біженців регулярно допитують російські шпигунські служби, такі як Федеральна служба безпеки, у фільтраційних таборах і на прикордонних пунктах», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Службі внутрішньої безпеки Естонії вважають, що така діяльність, ймовірно, активізується в майбутньому.

«Спілкування з біженцями війни продемонструвало силові дії ФСБ проти українців у Росії та на окупованих територіях. ФСБ також систематично працювала над вербуванням біженців із війни, які прибули з Росії, перш ніж вони в'їдуть до Естонії, як шляхом погроз, так і шляхом підкупу», – зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що в Естонії чоловік отримав штраф за футболку з написом «СРСР».

Також раніше стало відомо, кого вагнерівці почали вербувати замість ув’язнених.