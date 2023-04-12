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ФСБ намагається вербувати українських біженців в Естонії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ФСБ намагається вербувати українських біженців в Естонії
Естонія надала статус біженця 45 тисячам українців
фото ілюстративне

Росія погрожує та намагається підкупити українських біженців

Російські спецслужби активізували спроби вербувати українських біженців, які прямують до Естонії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт контррозвідки балтійської країни.

Зазначається, що країна ЄС, що межує з Росією, надала статус біженця 45 тисячам українців, які тікали від вторгнення РФ. Це один із найбільших напливів у будь-якій країні на душу населення, оскільки багато переміщених українців прибувають до Естонії через Росію.

«Вже перебуваючи в уразливому становищі через війну, біженців регулярно допитують російські шпигунські служби, такі як Федеральна служба безпеки, у фільтраційних таборах і на прикордонних пунктах», – йдеться в повідомленні.

У Службі внутрішньої безпеки Естонії вважають, що така діяльність, ймовірно, активізується в майбутньому.

«Спілкування з біженцями війни продемонструвало силові дії ФСБ проти українців у Росії та на окупованих територіях. ФСБ також систематично працювала над вербуванням біженців із війни, які прибули з Росії, перш ніж вони в'їдуть до Естонії, як шляхом погроз, так і шляхом підкупу», – зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що в Естонії чоловік отримав штраф за футболку з написом «СРСР».

Також раніше стало відомо, кого вагнерівці почали вербувати замість ув’язнених.

Теги: росія ПВК Вагнера війна окупанти Естонія

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