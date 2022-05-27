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    Події в Україні

    Зеленський дав пораду випускникам

    Президент звернувся до тих, хто незабаром буде будувати своє майбутнє і всієї України - Зеленський дав пораду випускникам
    Президент звернувся до тих, хто незабаром буде будувати своє майбутнє і всієї України
    фото: Офіс президента

    «Не втрачайте можливості попри війну»

    Цього року випускні в школах пройдуть без святкувань. Та попри несвятковий час, президент України Володимир Зеленський побажав випускникам не упускати можливості попри війну. Про це йшлося у зверненні глави держави 26 травня.

    «Зазвичай цими днями у травні ми відзначаємо останній дзвоник у школах і вітаємо хлопців і дівчат із початком нового етапу в житті. Відверто кажучи, світлішого етапу, ніж дитинство. Бо нарешті в житті з'являються можливості. Дорослі можливості. Але при цьому дитинство ще остаточно не закінчується. Цьогоріч в Україні немає цієї нашої традиційної шкільної святковості. І це зрозуміло. Такий час. Така ситуація. Та й не в усіх школах України навчання в цьому році завершується саме в травні. Та й не всі випускники зараз на території нашої держави», – сказав Зеленський.

    Він закликав захищати свою свободу і вміти користуватися цією свободою.

    «Треба битися. Треба розвиватися. Слід захищати свою свободу і вміти користуватися цією свободою. Отже, треба бути освіченими і сміливими. Не втрачати жодного дня в житті. Знати, навіщо проживаєш день. І обов'язково вірити в Україну. Бо тільки тут для українців і українок більше шансів для успіху. А особливо – після нашої перемоги», – заявив президент.

    Нагадаємо, Зеленський хоче спростити вступ до вишів для випускників.

    Також стало відомо, чи отримають атестати випускники з окупованих територій: відповідь Шкарлета.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський навчання Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський дав пораду випускникам