Зеленський дав пораду випускникам

Президент звернувся до тих, хто незабаром буде будувати своє майбутнє і всієї України

«Не втрачайте можливості попри війну»

Цього року випускні в школах пройдуть без святкувань. Та попри несвятковий час, президент України Володимир Зеленський побажав випускникам не упускати можливості попри війну. Про це йшлося у зверненні глави держави 26 травня.

«Зазвичай цими днями у травні ми відзначаємо останній дзвоник у школах і вітаємо хлопців і дівчат із початком нового етапу в житті. Відверто кажучи, світлішого етапу, ніж дитинство. Бо нарешті в житті з'являються можливості. Дорослі можливості. Але при цьому дитинство ще остаточно не закінчується. Цьогоріч в Україні немає цієї нашої традиційної шкільної святковості. І це зрозуміло. Такий час. Така ситуація. Та й не в усіх школах України навчання в цьому році завершується саме в травні. Та й не всі випускники зараз на території нашої держави», – сказав Зеленський.

Він закликав захищати свою свободу і вміти користуватися цією свободою.

«Треба битися. Треба розвиватися. Слід захищати свою свободу і вміти користуватися цією свободою. Отже, треба бути освіченими і сміливими. Не втрачати жодного дня в житті. Знати, навіщо проживаєш день. І обов'язково вірити в Україну. Бо тільки тут для українців і українок більше шансів для успіху. А особливо – після нашої перемоги», – заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський хоче спростити вступ до вишів для випускників.

Також стало відомо, чи отримають атестати випускники з окупованих територій: відповідь Шкарлета.