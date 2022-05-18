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    Події в Україні

    Чи отримають атестати випускники з окупованих територій: відповідь Шкарлета

    На цей час на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 800 шкіл - Чи отримають атестати випускники з окупованих територій: відповідь Шкарлета
    На цей час на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 800 шкіл
    фото з відкритих джерел

    Міністр освіти запевняє, що випускники з окупованих територій отримають атестати цього року

    Цьогорічні випускники шкіл, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, отримають атестати та інші передбачені законодавством освітні документи. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі інформаційного телемарафону.

    За словами посадовця, зважаючи на те, що в умовах війни в країні було досить важко забезпечити безперервний та безпечний навчальний процес, атестати отримають усі без винятку випускники.

    «Незалежно від того, чи можуть вони на даному етапі продовжувати освітній процес чи ні, документи про освіту буде видано всім без винятку випускникам. Всіх без винятку школярів буде атестовано по щорічній оцінці», – заявив Шкарлет.

    Глава МОН також зазначив, що на цей час на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 800 шкіл. Майже у 300 з них вже завершили навчання (переважно в Херсонській та Запорізькій областях).

    Нагадаємо, що у післявоєнний час надаватиметься перевага у державному фінансуванні професійно-технічній і фаховій передвищій освіті, інженерних й високотехнологічних спеціальностей.

    Раніше Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.

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    Теги: росія окупанти міністр війна школа документи навчання Україна окупація Сергій Шкарлет #stoprussia
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    Чи отримають атестати випускники з окупованих територій: відповідь Шкарлета