Ветеран спецназу про антитерористичну операцію в Луцьку: СБУ зазнала іміджевих втрат



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Близько 12 годин терорист утримував заручників у салоні автобуса

«Штурм на БТРі виглядало збоку дещо дивно», – Рафаель Лукманов

СБУ зазнало іміджевих втрат під час спецоперації в Луцьку та штурму на БТРі автобуса, в якому терорист утримував заручників. Так вважає полковник запасу, ветеран військ спеціального призначення Рафаель Люкманов. В інтерв'ю «Главкому» він прокоментував інцидент на Волині і дії правоохоронців.

На питання про те, хто мав би проводити перемовини з терористом і кому належить обов’язок ухвалення рішень за наслідками перемовин Рафаель Люкманов зазначив:

«Перемовини проводить досвідчений оперативний працівник і підготовлений психолог. Як правило, він має визначати, чи буде результат таких перемовин, чи не буде. А це можна зробити лише під час спілкування очі в очі. Прораховуються варіанти: якщо буде силовий варіант, які можуть бути жертви? Якщо відпускаємо, які можуть бути наслідки? Це іміджеві втрати, дуже серйозно. В Луцьку якраз у нас були іміджеві втрати, які нам ще «прилетять».

Про «запізнення» БТР, який приїхав штурмувати автобус, коли вже усі були звільнені, Люкманов висловився так: «Дійсно, закидають те, що БТР з’явився уже після затримання правопорушника. Хвилина часу для БТР, який їде – це ніщо. Чи передали їм (силовикам на БТР) інформацію «відбій», ми не знаємо. Якщо передали, чи почув її хтось? Якщо хтось і почув, чи зумів би він БТР, який уже їхав, зупинити, також питання. Так, це все дещо дивно виглядало збоку, але якоїсь великої небезпеки, серйозної помилки саме у цьому немає».

Нагадаємо, що 21 липня у Луцьку терорист взяв у полон 13 людей і забарикадувався у автобусі БАЗ-А079. Після 11 годин перемовин і виконання вимог президентом Зеленським терорист відпустив заручників та був затриманий оперативниками. Пізніше стало відомо, що поліція затримала харків’янина через зв’язки з луцьким терористом. Йому оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю та вибуховими речовинами.

Терористом виявився Максим Кривош, 44-річний мешканець Луцька, автор автобіографічної книги «Філософія злочинця». 23 липня, суд у Луцьку суд обрав запобіжний захід Кривошу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Раніше повідомлялося, що Ексглава СБУ поставив діагноз правоохоронній системі після теракту у Луцьку.

Також відомо, що затриманому через зв’язки з луцьким терористом харків’янину оголосили підозру.

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